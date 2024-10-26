Hizbullah'tan İsrail'in İran'a yönelik saldırısına kınama

Lübnan Hizbullah Hareketi, işgalci İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Hareketten yapılan açıklamada, ''Bölgede gerilimin tırmanmasına yol açacak bu tehlikeli eylem, işgalci rejimin düşmanca doğasını göstermektedir.'' denildi.

Açıklamada, ''İşgal rejimi Amerika'nın tam onayıyla çok sayıda suç işlemektedir. Bu suçların, felaketlerin ve acıların tamamından bu rejimle birlikte ABD de sorumludur.

Bu korkakça saldırıyı önlemede başarılı olan İran Silahlı Kuvvetlerini takdir ediyor, İran vatandaşlarının Kudüs yolunda şehit olmasından dolayı İran İslam Cumhuriyeti'nin liderliğine ve onurlu halkına taziyelerimizi sunuyoruz.'' ifadelerin kullanıldı.