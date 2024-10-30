İran: Füze üretiminde bir aksama yaşanmadı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tuğgeneral Nasirzade, Siyonist İsrail'in 26 Ekim'de İran'a yönelik düzenlediği saldırı hakkında, ''Düşman hem hava savunma hem de füze sistemlerimize zarar vermeye çalıştı, ancak ciddi bir hasar yaşanmadı. Füze üretiminde de herhangi bir aksama söz konusu değil.'' dedi.

Siyonist İsrail'e uyarıda bulunan Tuğgeneral Nasirzade, ''Siyonist Rejim ülkemizdeki çöle fişek atsa bile İran bunu affetmez ve Siyonistlere mutlaka cevap verilecektir." ifadesini kullandı.

Saldırı sırasında hiçbir İsrail savaş uçağının ülke hava sahasına girmediğini kaydeden Tuğgeneral Nasirzade, ülkenin kuzeyinden saldırı yapıldığı iddialarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İranlı bakan, "Bir ülkenin ulusal güvenliği ihlal olduğunda, BM Antlaşmasına göre o ülkenin yanıt verme hakkı da vardır." dedi.

''İslam Devrimi Lideri'nin talimatları doğrultusunda cumartesi sabahı yaşanan olaylar konusunda kesinlikle aceleci davranmayacağız.'' diyen Tuğgeneral Nasirzade, Tahran'ın yanıtının ''uygun zaman ve yerde" olacağını söyledi.