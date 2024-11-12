Hindistan'dan başarılı bir seyir füzesi testi

Sputnik Haber Ajansı'na göre, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Kurumu, bugün Salı günü, ilk uzun menzilli kara saldırısı amaçlı seyir füzesinin deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Bu kaynağa göre, uzun menzilli kara saldırısı seyir füzesi (LRLACM), hareketli bir platformdan fırlatıldı.

NDTV'nin haberine göre, Hindistan bugün, Odisha kıyısındaki entegre bir test sahasından ilk uzun menzilli kara saldırısı seyir füzesi testini başarıyla gerçekleştirdi.

Hindistan Savunma Bakanlığı, bu konuda yaptığı açıklamada, bu füze sisteminin tüm alt sistemlerinin beklendiği gibi çalıştığını ve görevin öncelikli hedeflerine ulaştığını belirtti.

Açıklamada, bu füzenin, ara nokta navigasyonunu kullanarak belirlenen rotayı izlediği ve farklı irtifa ve hızlarda çeşitli manevralar gerçekleştirme yeteneğini gösterdiği ifade edildi.