İslami: UAEA için hiçbir engel oluşturmadık ve oluşturmayacağız

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, "Tamamen Yerli S-Bantlı Magnetron Tabanlı Yüksek Güçlü RF Jeneratörü" tanıtım töreninde yaptığı açıklamada, "Nükleer faaliyetlerimizle ilgili olarak, faaliyetlerin ölçeği büyüdükçe, denetimlerin de artması doğal bir süreçtir. Kapasitenin artırılmasıyla birlikte denetimlerin sayısının artması tamamen mantıklı ve açıktır. Görünüşe göre, İran'ın nükleer programıyla ilgili bu tür tartışmalara ve kargaşaya kendileri bile yorulmuş durumdalar." dedi.

"IAEA ile Çerçeveye Uygun İlerliyoruz"

İslami, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın çerçevesine ve kurallarına uygun hareket ediyoruz ve ajans faaliyetlerimizi denetliyor. Faaliyet sayınız üç birimden beş birime çıktığında, denetimler de buna paralel olarak artar. Bu, tamamen mantıklı ve doğal bir durumdur, yeni bir olay değildir. İran’a karşı korku ve paniği körüklemek ve dünya kamuoyunu harekete geçirmek isteyenler, yıllardır İran’ın nükleer programını kötülemeye çalışan Siyonist lobidir. Ancak bu tür propagandalar hiçbir zaman sonuç vermemiştir" dedi.

"İlişkilerimiz NPT Çerçevesinde"

İslami, "2023 yılının Mart ayında IAEA Genel Direktörü ile yayımladığımız Tahran Bildirisi'nde, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilişkilerinin NPT ve Güvence Denetimi (Safeguards Agreement) çerçevesinde olduğunu açıkça belirttik. Bildirinin ikinci maddesinde, kalan iki dosyaya atıfta bulunmuştuk. O dönemde bu sayı dört mekândı. Şimdi iki mekân kaldı ve bu dosyaların kapanması için çalışmaya devam edeceğiz. Daha önce tüm bu konulara yanıt verdik ve defalarca gerekli açıklamaları yaptık."

"Siyonist Rejim, Bu Dosyaları Üretiyor"

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, "Bu meseleler, Siyonist rejim tarafından üretilmiştir. Dosya oluşturma ve bu tür girişimlerden keyif alıyorlar çünkü bu durum dikkatleri başka yöne çekiyor ve Siyonist rejim, bu tür bahanelerle kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. Amacımız, denetim ve güven ortamının sağlanmasına yönelik adımlar atmaktır. Ayrıca, iki tarafın yardımcılarının oturup bir çerçeve (modalite) belirlemesi konusunda anlaştık ve bu süreç tamamlandı" ifadelerini kullandı.