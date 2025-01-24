WSJ: Putin ABD'den gelen tehditleri takmıyor

Wall Street Journal (WSJ)'a göre Rusya, Trump'ın yaptırım uygulama tehditlerine yanıt olarak sadece "omuz silkiyor." Gazete, Ruslar “Ukrayna'da en az bir yıl daha savaşmaya hazır.” diye ekliyor.

Kremlin'in yaptırımlara başarıyla direndiğindiğini kaydeden Amerikan yayını, Moskova'nın kendisine cephe alındığı sürece çatışmaya sürdürebileceğine inandığını yazdı. WSJ ayrıca Rus ordusunun, Ukrayna'nın önemli lojistik merkezlerine doğru yavaşça da olsa ilerleyerek cephedeki avantajını sürdürdüğünü vurguladı.

Gazeteye konuşan Rus ekonomist Vasiliy Kashin savaş ve ekonomiye etkileri hakkında şöyle konuştu:

"Bir dengesizliğimiz ve enflasyonumuz var, ancak durum tüm askeri eylemlerin sona ermesini gerektirecek kadar akut değil. Taleplerimizde ısrar edebiliyoruz. Ve Ukrayna'nın savunması şu an olduğu gibi çökmeye devam ederse diğer tarafın koşullarımızı kabul etmesi daha akıllıca olur.”

Kashin, Trump'ın yeni yaptırım tehditlerini sahadaki gerçeklerle uyuşmadığı için gerçekçi bulmuyor:

"Bu açıklamalar, Rusya'nın temel taleplerini değişitirmeye zorlamak için yetersiz görünüyor. Bu talepler en azından Rusya'nın kazandığı toprakların fiilen Rus olarak tanınması, NATO'nun Kiev ile bağlarının sonlandırılması ve Ukrayna ordusunun küçültülmesidir.”

WSJ'ye göre Kremlin'in ABD Başkanı'nın tehditlerini "müzakerelerden önce poz verme" olarak görmesi daha olası. Carnegie Center'da siyaset bilimci olan Tatyana Stanovaya şu değerlendirmede bulunuyor:

"Putin bu açıklamaları siyasi bir oyunun parçası olarak görüyor. Bunları ciddiye almıyor... Herhangi bir senaryoya hazırlıklı ve bir anlaşmaya hızla ulaşılacağı konusunda hiçbir yanılsaması yok.”

Stanovaya, Putin için ideal seçeneğin, II. Dünya Savaşı'nın sonunda İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği liderlerinin Yalta'da kararlaştırdığı ve Doğu Avrupa'nın savaş sonrası Sovyet ve Batı nüfuz alanlarına bölünmesinin habercisi olan anlaşmaya benzer kapsamlı bir jeopolitik mutabakat olacağını söyledi.

International Crisis Group'ta analist olan Oleg Ignatov, Trump'ın yeni yaptırımlar uygulama tehdidinin, anlaşmanın ertelenebileceğini ve bu tür bir davranışın “Rusya'yı müzakere masasından uzaklaştırabileceğini” anladığını düşünüyor.

Ignatov şunları da ekliyor: "Ruslar her zaman doğrudan konuşmak ister; Kremlin, Trump'ın ilk dönemindeki iletişim tarzından zaten rahatsız olmuştu. Ruslarla iletişim böyle kurulmaz."

Kaynak: Aydınlık