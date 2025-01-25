ABD Senatosu, Trump'ın Savunma Bakanı adayını onayladı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı için önerdiği Peter Hegset'i 51'e karşı 50 oyla onayladı.

Oylamada eşitlik sağlanmasının ardından Senato Başkanı sıfatıyla Başkan Yardımcısı J.D. Vance, nadir görülen bir adımla lehte oy kullanarak Hegset'in atanmasını sağladı.

44 yaşındaki Hegset, Fox News'te sunuculuk yapmış ve ABD'nin Afganistan ile Irak savaşlarında görev almış eski bir asker. Trump'ın Hegset'i Savunma Bakanı adayı olarak göstermesi, birçok medya kuruluşu ve uzman tarafından sürpriz ve tartışmalı bir seçim olarak değerlendirildi. Hegset, ABD tarihinde en az farkla onaylanan Savunma Bakanı unvanını aldı.

CNN'e konuşan kaynaklar, Hegset'in Trump'ın önceki listelerinde yer almadığını, ancak Trump'ın uzun süredir Hegset’i "zeki" bulduğunu ve onun çalışmalarını övdüğünü belirtti.