İran’a gelen yabancı turist sayısı 6 milyonu aştı

İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Muhammed Rıza Salihi Emiri, ülkenin geniş turizm kapasitelerine atıfta bulunarak, “İran'ın kuzeyinden güneyine kadar, her biri turizm endüstrinin gelişimi için değerli bir kaynak ve sermaye olarak kabul edilen birçok cazibe merkezi var” dedi.

Turist çekmek için plansız hareket edilmemesi gerektiğini belirten Emiri, “Diplomatik geziler, uluslararası istişareler, bölge ve komşu ülkelerle etkileşim yoluyla yabancı turistlerin gelişini kolaylaştırmalıyız. Şu anda Tacikistan gibi bölgedeki bazı ülkelerle turizm işbirliğini güçlendiriyoruz” ifadesin kullandı.

Emiri, geçtiğimiz yıl 6 milyon 300 bin yabancı turistin ülkenin farklı yerlerindeki doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri ziyaret ettiğini açıklayarak, 7. Kalkınma Planı’na göre bu sayının 15 milyona çıkması gerektiğini vurguladı.