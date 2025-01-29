Tahran-Van treni Nevruz'da hizmete girecek

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda Yedinci Kalkınma Programı kapsamındaki yürütme organlarının yükümlülükleri ile bütçeye bağlı ve bağımsız henüz tamamlanmamış yükümlülüklerin ele alındığını belirtti.

Hükümet Sözcüsü, Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık'ın Türkiye ziyaretine ilişkin bir rapor sunduğunu ve kamyoncuların sorunlarının çözüme kavuştuğunu açıkladığını belirterek, Tahran-Van treninin Nevruz'da (Mart-Nisan 2025'te) hizmete gireceğini duyurdu.