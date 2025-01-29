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29 Oca 2025 15:20

Tahran-Van treni Nevruz'da hizmete girecek

Tahran-Van treni Nevruz'da hizmete girecek

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık'ın Türkiye ziyaretine ilişkin bir rapor sunduğunu belirterek, ülkedeki kamyoncuların sorunlarının çözüldüğünü ve Tahran-Van treninin Nevruz'dan itibaren hizmete gireceğini açıkladı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda Yedinci Kalkınma Programı kapsamındaki yürütme organlarının yükümlülükleri ile bütçeye bağlı ve bağımsız henüz tamamlanmamış yükümlülüklerin ele alındığını belirtti.

Hükümet Sözcüsü, Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık'ın Türkiye ziyaretine ilişkin bir rapor sunduğunu ve kamyoncuların sorunlarının çözüme kavuştuğunu açıkladığını belirterek, Tahran-Van treninin Nevruz'da (Mart-Nisan 2025'te) hizmete gireceğini duyurdu.

News ID 1923894

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