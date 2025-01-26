İran'dan Çin’e bir kültür yolculuğu: "Sevgi Diyarı"

Çin'in Çengdu kentindeki Siçuan Üniversite Müzesi'nde "Sarzemin-e Mehr" (Sevgi Diyarı) sergisi resmi olarak açıldı.

Sergide, Tahran'daki Rıza Abbasi, Cam ve Seramik, Halı, Milli Sanatlar ve Mukaddem müzelerinden seçilen 151 tarihi eser yer alıyor.

Açılış törenine İran Turizm Hizmetleri Denetim ve Değerlendirme Başkanı Perham Canfişan, sergi başkanı Tang Ping ve Siçuan Eyaleti Valisi Gao Zhongwei katıldı.

Tarihi eserlerin ilk defa Çin’de sergilenmesi

Perham Canfişan açılış konuşmasında, İran'ın tarihi eserlerinin ilk kez Siçuan Üniversite Müzesi'nde sergilendiğini belirtti.

Çin'in de buna karşılık, kendi tarihi eserlerini içeren bir sergiyi yakın zamanda İran'da düzenleyeceği duyuruldu.

Sergi Çin’in diğer şehirlerine de taşınacak

Canfişan, "Serzemin-e Mehr" sergisinin Çengdu'daki açılışının ardından, Çin'in Guangcou ve Nanjing şehirlerindeki müzelere taşınarak devam edeceğini ifade etti.

Kültürel işbirliği vurgusu

İran'ın tarihi eserlerini Çin'e getirdiği için teşekkür eden Sergi Başkanı Tang Ping iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine olan inancını dile getirdi.