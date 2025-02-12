İran’a gelen turist sayısı 6 milyonu aştı

İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, bugün bakanlar kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024 yılının Aralık ayının sonuna kadar 5 milyon 700 bin turistin ülkeye geldiğini duyurdu.

Salihi Emiri, “7’nci kalkınma planında yer alan 15 milyonluk hedefe ulaşmak için ülkenin turizm kapasitesini her yıl bir buçuk milyon kişi artırmamız gerekiyor” dedi.

Diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine dair Salihi Emiri, "Turizm alanında, Kültür, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı, Tacikistan, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Moğolistan gibi çeşitli ülkelerle olumlu anlaşmalar yapmıştır. Bu bağlamda, bu ülkelerle bazı mutabakat zaptları imzalanmıştır" ifadesini kullandı.

Salihi Emiri, "Hedefimiz, bu ülkelerden İran'a gelen turist sayısını artırmaktır. Yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Tacikistan'dan gelen turist sayısının 100 bine ulaşması bekleniyor" diye ekledi.