Yezd'in parlayan incisi: Işık ve Ayna Müzesi

İran'da Işık, aydınlanma ve bunların tüm sembollerine odaklanan tek özel müze, Yezd'in tarihi şehrinde ve "Nesaci Cenub" adıyla anılan fabrikanın yanında bulunan bir müzedir.

Yezd'in tarihi ve mimari dokusuna katkıda bulunan bu bina, 1949 yılında inşa edilmiş. Başlangıçta idari amaçlarla kullanılan bu yapı, 1972 yılında, mimar Abdülkerim Nakib Tahrani liderliğindeki bir ekip tarafından restore edilerek dikkat çekici alçı ve ayna işçiliği ile zenginleştirilmiş.

Yaklaşık 70-80 yıllık geçmişe sahip olan bina, en son dört yıl önce yenilenmiştir.

Bir zamanlar "Ayna Köşkü" olarak bilinen bu yapı, kısa bir süre boyunca İran Kültürel Miras Örgütü tarafından kullanılmış, ardından müze veya kütüphane olarak işlev görmüştür.

Müzede sergilenen objeler, ışık ve aydınlatmaya dair tarihsel ve kültürel öyküleri içerir. Hem işlevsel hem de sembolik anlamları olan eserlerin yanı sıra dolaylı olarak ışıkla bağlantılı objeler de sergilenmektedir. Müze, tarih öncesi dönemlerden modern zamanlara kadar ışık ve aydınlatma temalarını ele alan bir anlatı sunar.

Müze bölümleri

Müze, "Ravak-ı Atik" (Eski Galeri), "Ravak-ı Hamse" (Beş Galeri), "Ravak-ı Afrang" (Batı Galerisi), "Ravak-ı Nur" (Işık Galerisi), "Ravak-ı Mişkat" (Fener Galerisi), "Ravak-ı Mahmel" (Kadife Galerisi), "Ravak-ı Manzar" (Manzara Galerisi), "Ravak-ı Ayine" (Ayna Galerisi) ve "Ravak-ı Abgun" (Kristal Galeri) gibi bölümlerden oluşur. Her bölümde sergilenen objeler, ışık ve aydınlatmayı çağrıştıracak şekilde düzenlenmiştir.

Tarih öncesinden günümüze ışık ve ayna

Müze, Güneybatı İran kültürüne ait ve Kalkolitik Çağ’a tarihlenen seramik eserlerden, yansıtıcı yüzey olarak kullanılan eski bronz aynalara kadar birçok objeye ev sahipliği yapıyor. Antik dönemde insanlar, aynalar icat edilmeden önce suya bakarak yansımalarını gördüler. Yaklaşık 6.000 yıl önce ise ilk metal aynalar ortaya çıktı. Eski İran'da su, "âv" olarak telaffuz edilirken, bu kelime zamanla "ayna"ya dönüşmüştür. Bu nedenle, "ayna" teriminin suyu simgelediği düşünülmektedir.

Bronz aynalar ve ışığın anlamı

Müzedeki en dikkat çekici eserlerden biri, yaklaşık 3.000 yıl öncesine ait bronz aynalardır. Bu aynalar genellikle kadın mezarlarından çıkarılmıştır ve zamanla oksitlenerek yeşil bir tabaka ile kaplanmıştır. Antik zanaatkârlar, bu aynaları süslemek için yaratıcı yöntemler kullanmıştır. Diğer dikkat çeken eserler arasında ise, hayvan yağıyla çalışan ve ışık yayan antik kandiller yer alıyor. Ayrıca güneşi, dünyanın en önemli ışık kaynağını simgeleyen motifler de bu eserlerde sıklıkla görülür.

Eşsiz tarihi atmosfer

Müzede sergilenen eserler, antik çağlardan günümüze ışığın hayatımızdaki önemini yansıtırken, aynı zamanda İran kültür ve sanatının zarafetini de gözler önüne seriyor. Işığın ve aynanın farklı boyutlarda anlamlarını keşfetmek isteyenler için bu müze, Yezd’in zengin tarihi atmosferinde unutulmaz bir deneyim sunuyor.