İsfahan Valisi, İspanya'nın Tahran Büyükelçisi ile görüştü

İspanya'nın Tahran Büyükelçisi, Antonio Sánchez Bendito Gaspar ve beraberindeki heyet, Pazar sabahı İsfahan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Vali ile bir araya geldi ve ekonomik, turistik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine görüşmeler yaptı.

İsfahan - Barselona kardeş şehir anlaşmasının yeniden canlandırılması

İsfahan Valisi Mahdi Cemali Nejad, bu görüşmede, İran ve İsfahan arasındaki uzun süredir devam eden ilişkilere atıfta bulunarak, "Bu dostluğun geçmişi dört yüzyıl öncesine dayanıyor ve İran ile İspanya arasındaki resmi diplomatik ilişkiler 150 yıl önce başladı. İran, İspanya'da 100 yıldan fazla bir süredir büyükelçilik bulunduruyor, bu da iki ülke arasındaki özel ilişkilerin bir göstergesidir" dedi.

İsfahan Valisi Cemali Nejad, İsfahan ile Barselona şehirleri arasındaki kardeş şehir bağlarına da değinerek, "Bu köklü ve güçlü ilişkiye rağmen, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha iyi olması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Cemali Nejad, kültürel ve tarihi benzerliklerin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla gelişmesini gerektirdiğini vurgulayarak, "İsfahan, ülkenin sanayi ve kültür başkenti olarak, 2006 yılında Mekke'den sonra İslam dünyasının kültürel başkenti olarak ilan edilmiştir" ifadelerinde bulundu.

İsfahan'ın 114 tarihi ve değerli şehri ile 3 bin 300'den fazla köyü bulunduğunu ve bunların turizm ve ekonomi açısından büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Cemali Nejad, "İsfahan'ın kültürel ve sanayi özellikleri, daha fazla iletişim için büyük fırsatlar sunuyor. Her alanda İspanya ile işbirliğine hazırız" diye ekledi.

Son yıllarda İsfahan ile Barselona arasındaki iyi ilişkilerden bahseden Cemali Nejad, kültürel ortak, "Şu anda İsfahan ile Barselona arasındaki kardeş şehir anlaşmasının uygulanmasını sağlama konusunda hazırız" dedi.

Cemali Nejad, iki ülke arasında imzalanan ortak mutabakat zaptına değinerek, İsfahan El Sanatları Sergisinin yeniden İspanya'da düzenlenmesini önerdi.

İsfahan Valisi ayrıca, İsfahan'daki üniversiteler ile İspanya şehirlerindeki üniversiteler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bu ülkenin futbol sporu deneyimlerinin İsfahan ile paylaşılması alanındaki iletişimin de altını çizdi.

Turizm, İspanya'nın ekonomik kalkınmasının temelidir

İspanya Büyükelçisi Antonio Sánchez Bendito Gaspar ise "İspanya, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve İsfahan'ın bu bağlamdaki merkezi rolünün farkındadır" dedi.

Sánchez Bendito Gaspar, geçmişteki sağlam ilişkilere dayalı olarak geleceğe yönelik bir planlama yapılması gerektiğini ve bu konunun çok önemli olduğunu belirterek, "İspanya ile İran arasındaki iletişim kapasitesinin daha iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Büyükelçi, "İsfahan ve Barselona, kardeş şehir ilişkisi kurarak ilk adımı attılar ve bu ilişkilerin derinleştirilmesi için çaba sarf ediyorlar" diye ekledi.

İspanya Büyükelçisi ayrıca, "İspanya'da turizm, ekonomik kalkınmanın temelidir. Geçen yıl, 90 milyonun üzerinde turist ağırladık ve bu sayede, Fransa'dan sonra en çok turist kabul eden ikinci ülke olduk” ifadelerinde bulundu.