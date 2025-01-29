İran ve Tacikistan arasında turizm işbirliği genişliyor

İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Muhammed Rıza Salihi Emiri , İran ile Tacikistan arasındaki turizm ilişkilerinin gelişeceğini kaydetti.

Bakan Emiri, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, daha önce sadece Tahran ve Duşanbe arasında turizm bağlantısı bulunduğunu, ancak artık Tacik turistlerin doğrudan İsfahan, Şiraz ve Meşhed gibi şehirlere seyahat edebileceğini söyledi.

Şu anda İran’a gelen Tacik turist sayısının 8 bin 600 olduğunu belirten Emiri, iki ülke arasında turizm alanında daha fazla işbirliği yapılacağını vurguladı.

İran ile Tacikistan arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Tacikistan ziyaretiyle daha da güçlenmiştir.