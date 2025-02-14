  1. Toplum
14 Şub 2025 18:39

İran'da 2 milyondan fazla erkek çocuğuna Mehdi ismi verilmiştir

İran'da 2 milyondan fazla erkek çocuğuna Mehdi ismi verilmiştir

İran Sivil Toplum Kuruluşu Nüfus İzleme Merkezi ülkede 2 milyondan fazla İranlı erkek çocuğunun isminin "Mehdi" olduğunu duyurdu.

İran Sivil Toplum Kuruluşu Nüfus İzleme Merkezi ülkede 2 milyondan fazla İranlı erkek çocuğunun isminin "Mehdi" olduğunu duyurdu.

1 milyon 457 bin çocuğun ismi Mehdi, 336 bin Muhammed Mehdi ve 130 bin çoçuğun ismi Emir Mehdi'dir.

News ID 1924379

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