Pezeşkiyan'ın Trump'a Türkçe şiirli mesaji ne anlama geliyor?

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelere dair soruları cevaplarken Türkçe bir şiirden alıntı yaparak karşılık vermişti.

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Mahmud Abbaszade Meşkini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Pezeşkiyan'ın Trump'a yanıt olarak söylediği Türkçe şiirini değerlendirdi.

Meşkini şöyle yazdı:

"Uzun süredir şerefli bir müzakere kavramı üzerine yazmak için bir fırsat arıyordum. Ancak Dr. Pezeşkiyan’ın müzakere konusuyla ilgili olarak merhum Şehriyar’ın değerli bir Türkçe şiirine atıfta bulunmasının ardından, şerefli olmanın en güzel ve en etkili tanımının bu şiirde saklı olduğunu hissettim:

ABD'nin baskı politikasına cevap veren Pezeşkiyan, "Türkçemizde bir şiir var. 'Geçme namert köprüsünden, bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde, bırak yesin aslan seni'" ifadelerini kullanmıştı.

Eminim ki, İran İslam Devrimi Lideri de Türk edebiyatına ve özellikle Şehriyar’ın şiirlerine olan derin hakimiyetiyle bu şiirin şerefli duruşa yaptığı vurguyu onaylayacaktır.

Müzakere konusuyla ilgili olarak tek bir cümle söylemem gerekirse, o da şudur: Amerika, İran’la müzakere etmek istemiyor! Çünkü müzakere doğası gereği şerefli bir süreçtir, belli kuralları ve çerçevesi vardır. Oysa onların amacı İran İslam Cumhuriyeti’ni ve İran milletini yargılamaktır. Ve elbette yargılanmayı kabul etmek ve sanık sandalyesine oturmak şerefsizce bir eylem olur.

Dr. Pezeşkiyan’ın şiir okumasından rahatsız olanların ve bunu farklı şekilde yorumlayanların asıl kaygısı belki de sadece şiirin dilidir!"

Türkçe şiiriyle büyük alkış alan Pezeşkiyan, "Yani insan, tilkinin gölgesinde uyusa da sel insanı alıp götürse de namertlerin gölgesinde durulmaz. Tehditlerle bizi istedikleri her şeyi yapmaya zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Bu doğru değil. Biz insanız ve karşılıklı saygı çerçevesinde konuşacağız ancak baskılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz" demişti.