Direnişin yolu, siyonizmin ortadan kalkmasına kadar devam edecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, Şehit Nasrallah için Tahran'da düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, Seyyid Hasan Nasrallah’ın Ehl-I Beyt (a.s.) mektebinde yetiştiğini belirterek, onun çağdaş bir Aşura örneği olduğunu vurguladı.

Tümgeneral Selami, şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve şehit Seyyid Haşim Safiyuddin’in şahsiyetlerinde vefa, fedakârlık, cihat ve şehadet ruhunun yansıdığını ifade etti.

Tümgeneral Salami, Nasrallah’ı yalnızca bir şahsiyet değil, bir hareketin devamı olarak nitelendirerek, onun Aşura’dan ilham alan bir çizginin uzantısı olduğunu söyledi.

Tümgeneral Salami, "Şehit Nasrallah, İslam ve Müslümanların düşmanlarına, emperyalizme ve siyonizme karşı sarsılmaz bir direniş kayası oluşturdu. İslam’ın izzet ve büyüklüğünü yok etmeye çalışan düşmanların önüne set çekti ve onları açık yenilgilerle uğurladı" ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, düşmanların, Hizbullah’ın siyasi, manevi ve askeri liderlerinin yok edilmesiyle direnişin son bulacağını, Gazze’nin yalnız kalacağını ve artık kimsenin siyonist saldırılara karşı duramayacağını düşündüğünü belirterek, bu nedenle karmaşık ve acımasız saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Tümgeneral Salami, “Bombalamaların şiddeti, Seyyid’in şehit edilmesi, çağrı cihazlarının patlaması ve Hizbullah komutanlarının art arda şehit edilmesinin yarattığı üzücü psikolojik atmosfer, Amerikalılar, Siyonistler ve diğerleri arasında zaferlerinin zirvesine yaklaştıkları izlenimini yaratmıştı. Ancak Lübnanlı gençler Aşura ruhuyla hareket etti ve savaş alanında yiğitçe savaştı” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Selami, "Onlar (Lübnanlı gençler), güneyde düşman tanklarıyla karşı karşıya geldiler, onlarca tankı ateşe verdiler, siyonist ordusuna karadan saldırılar düzenlediler ve onları geri püskürttüler. ve Siyonist rejim Lübnan’daki direnişin olağanüstü gücü karşısında diz çökmek, ateşkesi kabul etmek ve güney Lübnan’ı terk etmek zorunda kaldı." dedi.

Bununla birlikte, Siyonist rejimin hâlâ beş noktada sözlerini tutmadığını belirten Tümgeneral Salami, "Ancak eminim ki Hizbullah kardeşlerimiz ve Lübnan halkı, bu fesat tohumlarını da kutsal Lübnan topraklarından temizleyecektir." ifadesini kullandı.

Tümgeneral Salami, "Siyonizm evinin örümcek ağından daha zayıf olduğunu gösterd. Siyonistler dünya genelinde nefret edilen bir rejim haline geldi, liderleri uluslararası mahkemelerde yargılanıyor, ekonomileri çöktü ve siyonist yerleşimciler korku ve panik içinde yaşıyor. Sonunda, tüm Hamas şartlarını kabul etmek zorunda kaldılar." dedi.

Tümgeneral Salami, konuşmasının sonunda, direnişin yolunun açık ve onurlu bir şekilde devam edeceğini belirterek, "Bu direniş hattı, siyonizmin ve onun uluslararası müttefiklerinin ortadan kalkmasına kadar zafer bayraklarıyla yoluna devam edecektir." ifadesini ekledi.