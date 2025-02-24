İran'dan Siyonist rejimin Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmesine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, sosyaş medya hesabı X’ten yaptığı bir paylaşımda, Siyonist rejime ait savaş uçaklarının şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyuddin'in cenaze töreninin düzenlendiği stadyumun üzerinde alçaktan uçuş yaparak, Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmesine tepki gösterdi.

Sözcü Bekayi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İsrail rejimi bugün yeni bir seviyede küstahlık ve düşmanlık sergiledi. Siyonist rejime ait savaş uçakları, şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyuddin'in cenaze töreninin düzenlendiği stadyumun üzerinde iki kez çok alçaktan uçarak yüz binlerce Lübnanlı ve Lübnan dışından gelen yas tutanı korkutmaya çalıştı. Ne büyük bir yanılgı!”

Bekayi paylaşımının devamında, bu girişimin yalnızca Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin açık bir ihlali değil, aynı zamanda terörizm niteliğinde bir eylem olduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kınanması gerektiğini belirtti.