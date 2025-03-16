Tümgeneral Selami: Tehditlere karşı sert ve sonlandırıcı yanıt vereceğiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, İran halkının savaşçı değil, barışçıl bir millet olduğunu belirterek, hiçbir savaşı başlatmadıklarını, ancak her türlü savaşa hazırlıklı olduklarını ve eğer birisi onları tehdit ederse, İran’ın karşılık verecek belirleyici ve sonlandırıcı cevaplar vereceğini ifade etti.

Tümgeneral Selami “Düşmanlar İran halkından her seferinde yenilse de ders almıyor ve hatalarını tekrar etmeye alışmışlar” dedi.

İranlı komutan “Düşman, her şeyi tehdit aracıyla çözmeye çalışıyor, ancak bu yol daima başarısız oluyor.” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, savaşların ABD’ye ağır politik kayıplar, büyük nefret, yüksek insan kayıpları ve ekonomik maliyetler getirdiğini, ancak Amerika’nın yanlış stratejilerini sürdürmeye ısrar ettiğini söyledi.

İran milletinin bir barış milleti olduğunu ve savaş yanlısı olmadığını kaydeden İranlı komutan, "İran halkıHiçbir savaşı başlatmamışlardır ama her türlü savaşa hazırlıklıdırlar. Eğer birisi onları tehdit ederse, İran karşılık verecek belirleyici ve sonlandırıcı cevaplar verecektir” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı’nın Yemen’deki Ensarullah operasyonlarını İran’a bağladığını hatırlatan Selami, “Yemenliler bağımsız ve özgür bir halktır ve Ensarullah kendi stratejik ve operasyonel kararlarını kendisi alır, İran Cumhuriyeti ise hiçbir direniş hareketi, özellikle de Ensarullah için kararlar almaz” açıklamasını ayptı.

İranlı komutan, “Her nerede hareket edersek, sorumluluğunu açıkça kabul ederiz. Nerede bir saldırı yapar veya birini desteklersek, bunu söyleriz. Tıpkı Gerçek Vaat operasyonunda olduğu gibi, yaptığımız her eylemin sorumluluğunu kabul ederiz” diye ekledi.

Komutan Selami, “Tüm düşmanlara uyarı yapıyoruz; her tehdit pratikte sonuç doğurursa, sert ve yıkıcı bir şekilde karşılık vereceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.