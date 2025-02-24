Irakçi'den Siyonist rejimin Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmesine tepki

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, dün akşam sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada direniş liderlerinin cenaze törenine katılmak üzere gittiği Lübnan’da, Siyonist rejim savaş uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini belirtti.

Beyrut’ta düzenlenen cenaze törenine yüz binlerce kişinin katıldığını ifade eden Irakçi, “Bugün Beyrut’ta, büyük bir kalabalıkla birlikte, Seyyid Hasan Nasrallah’a veda etmek için toplandık. Coşkulu gençlerden oluşan devasa kalabalık, stadyumu ve çevresini doldurdu” diye kaydetti.

Siyonist rejim savaş uçaklarının alçaktan uçuş yaparak törene katılanları korkutmaya çalıştığını belirten Irakçi, “Bizzat gözlerimle gördüm; Siyonist rejim savaş uçakları Lübnan’ın egemenliğini ihlal ederek üzerimizde uçtu. Amaçları, sadece yas tutmak için toplanan insanları korkutmak. Eğer bu bir terör eylemi değilse, başka nedir?” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, İsrail’in bu girişiminin amacına ulaşamadığını ve halkın daha güçlü bir şekilde İsrail’e karşı sesini yükselttiğini vurgulayarak, “Bu ihlal, stadyumda toplanan halkın İsrail’e karşı daha yüksek sesle slogan atmasına neden oldu. Siyonistler asla derslerini almıyor” ifadesinde bulundu.

