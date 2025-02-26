Tümgeneral Selami: Düşmanlar henüz gerçek darbelerimizi görmediler

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri tarafından düzenlenen ''Yüce Peygamber (sav) 19'' adlı tatbikat sırasında yaptığı konuşmada, düşmanın İran’ın ilerlemesi önünde pek çok engel çıkardığını belirterek, “Bugün büyük güçleri yüzüstü bıraktık ve son 46 yıl boyunca onlarla mücadele ettik ve onlara asla boyun eğmedik” dedi.

Tümgeneral Selami, “Büyük düşmanlar, dışsal hesaplamalarda büyük ve en iyi ordulara ve silahlara sahip olsalar da İran milleti karşısında küçüktürler” ifadesini kullandı.

Düşmanların İran düzenini çökürtmeyi düşündüklerini ve bugün tüm güçlerini sahneye getirdiklerini ancak Gazze'de küçük bir şerit bile işgal edemediklerini belirten Tümgeneral Selami, "16 ay boyunca tüm Amerikan bombaları savunmasız insanların başına düştü. Ancak Gazze direndi ve inanç savaşında zafer kazandığını gösterdi" ifadelerinde bulundu.

İran’da düzenlenen 11 Şubat yürüyüşlerine atıfta bulunan Tümgeneral Selami, “Düşman İran halkının bu sahnelerde sokakları boş bırkmasını istiyor. Ancak İran milleti, tüm bu komploların farkında ve düşmana kesin bir cevap veriyor. İran'ın gerçek gücü dünyayı sarsabilir; Düşmanlar henüz gerçek darbelerimizi görmediler; Gerçek Vaat Operasyonu sadece bir örnekti ve düşmanlar henüz asıl darbeyi almadı. Düşmanlar kötülüklerine devam etseler, daha aşağılayıcı yenilgileri beklemek zorunda kalacaklar” diye konuştu.