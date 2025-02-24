Galibaf Lübnanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Beyrut ziyaretinde Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler, Lübnan’ın güvenliği ve direniş hareketlerinin rolü ele alındı.

Lübnan’daki geniş katılımlı direniş şehitleri cenaze törenine dikkat çeken Galibaf, “Bu görkemli tören, direnişin halk içindeki derin bağlarını ve önemini bir kez daha gösterdi” dedi.

İran’ın Lübnan’ın birliğini ve istikrarını desteklediğini belirten Galibaf, “Hizbullah’ı Lübnan’ın ulusal güvenliği ve gücünün bir parçası olarak görüyoruz. Direniş, hem IŞİD’e karşı mücadelede hem de İsrail’e karşı halkını savunmada önemli bir rol oynadı” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran-Lübnan uçuşlarını engelleme girişimlerine de tepki gösteren Galibaf, “Bu karar, Washington’ın baskısıyla alındı ve düzeltilmelidir” şeklinde konuştu.

İran heyetine cenaze törenine katılmasından dolayı teşekkür eden Berri, “Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadetiyle sanki ben de yarım kaldım” diye kaydetti.

Berri, cenaze törenine katılımın 1 milyon 250 bin kişiyi aştığını ve bunun Lübnan nüfusunun yüzde 26’sına denk geldiğini belirterek, “Bu büyük katılım, halkın direnişle olan güçlü bağını gösterdi” ifadesinde bulundu.

Lübnan’da hükümet ve meclis sürecine değinen Berri, “Başbakan, ‘Hakkımızı almak için hangi araçları kullanmalıyız?’ diye sorduğunda, ona cevabım nettir: Direniş” diyerek, Hizbullah ve direniş hareketinin Lübnan’ın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurguladı.

Berri ayrıca, Filistin direnişine destek verilmesi gerektiğini belirterek, “Eğer Arap dünyası Hamas’tan ders alsaydı, bugün bu durumda olmazdık” açıklamasını yaptı