İran’ın tutumu Lübnan hükümetini, halkını ve direnişini desteklemektir

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve şehit Seyyid Haşim Safiyuddin’in cenaze törenine katılmak için Beyrut’a yaptığı ziyarette, Lübnan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir araya geldi.

İran Meclis Başkanı Galibaf, bu görüşmede İran ve Lübnan halklarının dostluğunun yüzyıllar öncesine dayandığını ve bu bağın kültürel ve medeniyet ortaklıklarına dayandığını belirtti.

Lübnan’da sağlanan huzurun direnişin bir sonucu olduğunu vurgulayan Galibaf, Siyonist rejimin son aylardaki saldırılarına değinerek, “İran İslam Cumhuriyeti'nin politikası her zaman açık olmuştur; biz, Lübnan halkının, hükümetinin ve direnişinin aldığı her kararı destekliyoruz ve bölgede herhangi bir dış müdahaleyi yasak olarak görüyoruz” dedi.

Galibaf, savaşın yol açtığı yıkımlara da dikkat çekerek, Lübnan'ın yeniden inşasının ve normal hayatın devam etmesinin büyük önem taşıdığını ve Katar, Kuveyt, Irak ve diğer İslam ülkeleriyle işbirliği içinde bu konunun takip edileceğini belirtti.

İran Meclis Başkanı, İran ve Lübnan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaparak, “İran ve Lübnan'ın önündeki ufukta ikili ilişkiler ile siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımakta. Amacımız Lübnan'daki tüm kabilelerin ve dinlerin barışçıl yaşamı gölgesinde güvenliğin istikrarı ve kalkınması için ikili ilişkileri güçlendirmektir” ifadesini kullandı.

Galibaf, şehit Seyyid Hasan Nasrallah hakkında şu ifadelerde bulundu: "Kendisiyle birçok kez görüştüm. Seyyid Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın önceliğinin Lübnan ve halkı olduğunu, ardından Hizbullah ve diğer meselelerin geldiğini her zaman vurgulardı.”

Hizbullah'ı Lübnan’ın ulusal gücünün ve güvenliğinin bir parçası olarak gördüklerini belirten Galibaf, yeni Lübnan Cumhurbaşkanı’nın seçilmesinin, bu güvenlik ve ulusal gücün bir sonucu olduğunu söyledi.

Galibaf, Siyonist rejimin saldırıları ve ABD'nin yeni başkanının açıklamalarına atıfta bulunarak, “İşgalci rejimin saldırıları ve Trump’ın açıklamaları, onların bölge ülkelerinin işlerine müdahale ettiğinin bir göstergesidir. ABD Başkanı'nın Gazze halkının zorla göç ettirilmesi ve Filistin topraklarının işgal edilmesi yönündeki sözleri kabul edilemez. Siyonist rejim, ateşkesi ihlal etmeye çalışıyor ve ne yazık ki ateşkes sağlanmasına rağmen Gazze ve Lübnan’a saldırılarını sürdürüyor” dedi.

İran Meclis Başkanı, İran’ın uluslararası arenalarda her zaman Filistinlilerin – Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin – uluslararası kuruluşların denetiminde özgür seçimler yaparak kendi siyasi sistemlerini belirleme hakkına sahip olması gerektiğini savunduğunu belirtti.

Galibaf ayrıca, iki ülke arasındaki ulaşım sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı ve İran Cumhurbaşkanı'nın selamlarını ileterek, Lübnan Cumhurbaşkanı’nı İran’a davet etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun: Başarı için en önemli araç Lübnanlıların birliği ve dayanışmasıdır

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise, İran Meclis Başkanı ve ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, direniş şehitlerinin cenaze törenine katılımlarından dolayı onlara teşekkür etti.

Aoun, "Lübnan, savaşlardan yorulmuştur. Başarı için en önemli araç, Lübnanlıların birliği ve dayanışmasıdır" dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, iki ülke arasında karşılıklı saygının hâkim olması gerektiğini belirterek, halkların da bu ilişkiyi desteklediğini vurguladı.

Aoun ayrıca, Filistin meselesine adil bir çözüm bulunamamasının Lübnan’a büyük zarar verdiğini söyledi.