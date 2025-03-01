Müzakereler İran'a ekonomik açıdan faydalı olmalı

İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin İran karşısındaki taahhütlerini yerine getirmemesine değinerek, “İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD ile müzakereleri reddetmesinin birkaç güçlü nedeni var. Birincisi, Amerikalılar son yıllarda bizimle müzakere ettikleri ve anlaştıkları her konuda yükümlülüklerini defalarca ihlal ettiler” dedi.

Nükleer anlaşmanın ABD’nin bozduğu en önemli anlaşma olduğunu belirten Azizi, “Nükleer anlaşma İran, birçok Avrupa ülkesi ve ABD arasında yapılan bir anlaşmaydı. Biz tüm taahhütlerimizi yerine getirdik ama ABD tek taraflı olarak bundan çekildi ve taahhütlerinin hiçbirini yerine getirmedi” ifadelerinde bulundu.

İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi, “Amerikalılar taahhütlerine bağlı kalmalı ama biz onların her zaman İran'la olan taahhütlerin hiçbirine uymadıklarını gördük” ifadesini kullandı.

Azizi, “ABD, aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı tehdit ve baskı taktikleri kullanıp bizimle müzakere yapmak isteyemez. Amerikalılar şunu bilmelidir ki, baskı ve tehdit altında kesinlikle müzakere yapmıyoruz” dedi.

Azizi, “İran İslam Cumhuriyeti, müzakere uğruna müzakere istemiyor, ancak ekonomik çıkar için müzakereyi gerekli görüyor. Müzakerelerin ancak bize ekonomik fayda sağlaması durumunda yapılması gerekiyor. Müzakere ülkemize ekonomik fayda getirmiyorsa, karşı taraf İran'a baskı yapmaktan başka bir şey yapmıyorsa ve yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa müzakere yapmanın bir anlamı yok.” diye kaydetti.