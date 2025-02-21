İran: ABD taahhütlerine bağlı kalmadı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Irak'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bağdat'ta Irak'ın El-Ahd televizyonuna bir röportaj verdi.

Taht Revançi, İran-Irak ilişkilerinin en iyi durumda olduğu belirterek, "Bağımsız bir ülke ve komşumuz olan Irak ile dostane ve kardeşlik temelinde iyi ilişkilerimiz var. Irak Cumhuriyeti ile tüm alanlarda ve seviyelerde ilişkilerimizi geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Taht Revançi sözlerine şöyle devam etti: "Bildiğiniz gibi Irak'ta farklı eğilimlere, aidiyetlere ve taleplere sahip çeşitli gruplar bulunuyor. Irak'ta Sünniler, Şiiler ve Kürtler yer almakta. Biz Irak'ın iç işlerine müdahale etmiyoruz, ancak mevcut yasalar çerçevesinde farklı gruplar ve kurumlarla iletişim kuruyoruz. Iraklı yetkililer ve parlamento temsilcileriyle çeşitli alanlarda ilişkilerimiz bulunuyor."

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Suriye konusuna da değinerek şu ifadeleri kullandı: "Suriye halkının yeni yönetimi seçme kararına saygı duyuyoruz ve ilişkilerimizi bu doğrultuda şekillendireceğiz"

Taht Revançi, Pezeşkiyan hükümetinin komşu ülkelerle ilişkilere özel önem verdiğini vurgulayarak, "Bölge ülkeleri, ortak menfaatler doğrultusunda daha fazla iş birliği ve yakınlaşma içinde olmalıdır." dedi.

ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin de konuşan Taht Revançi, "ABD ile karmaşık müzakereler yürüttük, ancak ABD taahhütlerine bağlı kalmadı. Şu anda Avrupa ülkeleriyle belirli çerçeveler doğrultusunda müzakere ediyor ve bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." dedi.

Taht Revançi ayrıca, İran ve Suudi Arabistan'ın ikili ilişkilerini en iyi şekilde geliştirme kararı aldıklarını vurgulayarak, "Bölgede büyük ve çeşitli fırsatlar bulunuyor ve bu fırsatları Suudi Arabistan ile birlikte değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.