  1. İran
20 Şub 2025 20:45

Pezeşkiyan: Geleceğimizle ilgili biz karar veririz Trump değil!

Pezeşkiyan: Geleceğimizle ilgili biz karar veririz Trump değil!

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "Geleceğimizle ilgili bir karar veririz Trump değil" dedi.

Tahran eyaletinin batı bölgesini ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan burada yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın İran tutumunu eleştirdi.

Pezeşkiyan "Trump bir şey söylüyor, burada bazıları o sözlere uyum sağlamaya çalışıyor. Trump ne yapmak istiyor?

Geleceğimizi nasıl şekillendireceğimize karar verenler biziz. Eğer bakış açımızı değiştirmezsek, kendimizi resmen cezalandırmış oluruz. Fakat bakış açımızı değiştirirsek, Trump bize ne kadar yaptırım uygularsa uygulasın, hiçbir yere varamayız"dedi.

News ID 1924580

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