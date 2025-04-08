İran’ın ödüllü belgeseli “Taktik”, Moskova yolcusu

İran yapımı sinema belgeseli “Taktik”, yapımcılığını ve yönetmenliğini Cafer Sadıki’nin üstlendiği etkileyici yapım, iç festivallerdeki başarısının ardından 47. Moskova Uluslararası Film Festivali’ne katılmaya hak kazandı.

1935 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın en köklü sinema etkinliklerinden biri olan Moskova Film Festivali, belgesel türüne de özel bir önem veriyor ve her yıl dünyanın dört bir yanından seçkin yönetmenlerin eserlerine ev sahipliği yapıyor.

“Taktik”, daha önce 43. Fecr Film Festivali’nde En İyi Uzun Metraj Belgesel Film dalında Kristal Simurg ödülünü kazanmış, ayrıca 18. Sinema Hakikat Belgesel Festivali’nde Belgesel Kanalı Özel Ödülü’ne layık görülmüştü.

Festivale damgasını vuran belgesellerden biri olma potansiyeline sahip olan bu yapım, eğer bu kategoride birinciliği elde ederse, 2026 Oscar Ödülleri için doğrudan katılım hakkı da kazanacak.

Sadıki’nin yönetmenliğinde hayata geçen “Taktik”, sadece İran’da değil, uluslararası arenada da büyük ilgi görmeye devam ediyor.