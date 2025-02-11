43. Fecr Film Festivali'nde Kristal Simurg Ödülleri sahiplerini buldu

43. Fecr Film Festivali'nin Kapanış Töreni, dün 10 Şubat'ta İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi'nin katılımıyla Milad Kulesi'nde yapıldı.

Festivalde Kristal Simurg Ödülleri sahiplerini buldu:

Kısa Film

Edebi uyarlama fahri diploması "Kuti" filmi ile Soheila Pourmohammadi’ye verildi.

En İyi Kısa Film dalında Kristal Simurg Ödülü "Dadrasi" filmi ile Nadera Sadat Seraki'ye verildi.

Belgesel

En İyi Belgesel Yönetmeni ödülü, "Bir Çentik Toprak" adlı belgeseliyle Nima Mahdiyan'a verildi.

En İyi Belgesel Film ödülü, "Şegerd" adlı belgesel için Cafer Sadiki'ye verildi.

En İyi Görsel Efekt ödülü

En iyi teknik başarı dalında Kristal Simurg ödülü " Hz. Musa " filmiyle Ali Reza Vâez'e verildi.

En İyi Görsel Efekt ödülü ise "Avcı" filmiyle Emir Vali Hani'ye verildi.

En İyi Saha Görsel Efekt ödülü

En İyi Saha Görsel Efekt ödülü “Avcı” adlı filmi ile Hemid Resulian'a verildi.

En İyi Makyaj Görünümleri

En İyi Makyaj ödülü, " Hz. Musa" filmiyle Şehram Halac'a verildi.

En İyi Kostüm Tasarımı

En İyi Kostüm Tasarımı ödülü, " Hz. Musa" filmiyle Azer Muhammedi'ye verildi.

En İyi Sahne Tasarımı

En İyi Sahne Tasarımı ödülü, " Hz. Musa" filmiyle Keyvan Mukaddam'a verildi.

En İyi Ses

En İyi Ses ödülü, " Otoyol Üzerindeki Geyikler" filmiyle Meysam Yardi Lu ve Hüseyin Ghorchian'a verildi.

En İyi Müzik

En İyi Müzik ödülü, "Esfand" filmiyle Karen Homayounfar'a verildi.

En İyi Kurgu

En İyi Kurgu ödülü, "Halkın çocuğu" filmiyle Emâd Khodâbakhsh'a verildi.

En İyi görüntü yönetmeni

En iyi görüntü yönetmeni onur diploması, " Halkın çocuğu" filmiyle Milad Pertovi'ye verildi.

En iyi görüntü yönetmeni dalında Kristal Simurg Ödülü " Güneybatıdan kuzey" filmiyle Ali Muhammed Kasımi'ye verildi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü, "Shah Naghsh" filmiyle Enayat Bahşi'ye verildi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Kristal Simurg Ödülü, "Hz. Musa" filmiyle Farhad Aiyeş'e verildi.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Kristal Simurg Ödülü, "1968" filmiyle Linda Kiyani'ye verildi.

En İyi Ana Erkek Oyuncu

En İyi Ana Erkek Oyuncu dalında onur diploması, "Otoyol Üzerindeki Geyikler" filmiyle Nevid Purfarac'a verildi.

En İyi Ana Erkek Oyuncu dalında Kristal Simurg Ödülü, " Güneybatıdan kuzey" filmiyle Mustafa Zamani'ye verildi.

En İyi Ana Kadın Oyuncu

En İyi Ana Kadın Oyuncu dalında Kristal Simurg Ödülü, "Setare’nin Eşi" filmiyle Feriba Nadıri'ye verildi.

En İyi Animasyon

En İyi Animasyon ödülü, " Dolphin Boy 2" filmiyle Muhammed Emin Hemedani ve Muhammed Hayendiş'e verildi.

En İyi İlk Yönetmen

En İyi İlk Yönetmen ödülü, "Halkın çocuğu" filmiyle Mahmud Kerimi'ye verildi.

En İyi İlk Film

En İyi İlk Film dalında Kristal Simurg Ödülü, "Raha" filmiyle Saeed Hani'ye verildi.

Milli Bakış Açısından En İyi Film

Milli Bakış Açısından En İyi Film ödülü (Şehit General Kasım Süleymani’ye özel), "God of War" filmiyle Saeed Saadi'ye verildi.

Ayrıca, başka bir Milli Bakış Açısından En İyi Film ödülü, "Natour Dasht" (Çavdar Tarlasındaki Çocuklar) filmiyle Mehdi Fereci'ye verildi.

En İyi Senaryo

En İyi Senaryo ödülü, "Halkın çocuğu" filmiyle Mahmud Kerimi ve Faizeh Yarmuhammedi'ye verildi.

Jüri Özel Ödülü

Jüri Özel Ödülü, "Sonsuzlar" filmiyle Rıza Camali'ye verildi.

En İyi Yönetmen

En İyi Yönetmen ödülü, "Güneybatıdan Kuzey" filmiyle Hemid Zargarnejad'a verildi.

En İyi Film

En İyi Film ödülü, “Güzel seslen beni” filmiyle Seyyid Maziyar Haşımi'ye verildi.

İzleyici açısından en iyi film

İzleyici açısından En İyi Film ödülü, "Dolphin Boy 2" adlı animasyona verildi.

İzleyici açısından sırasıyla "God of War", "Güzel seslen beni", "Halkın çocuğu", "Natour Dasht", "Hz. Musa", "Raha", "Pişmerg" en iyi film oldu.

Sonuç olarak, "Pişmerg" filmi, En İyi Film dalında Kristal Simurg ödülünü kazandı.