İran yapımı film TRT2'de yayınlanacak

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, Nisan ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı.

Yayınlanacak filmler arasında Yönetmenliğni merhum Abbas Kiarostami'nin üstelendiği İran yapımı "Bir Düğün Elbisesi" (Lebassi Baraye Arossi) de yer almaktadır.

Filmi 18 Nisan Cuma günü saat 21.30'da izeleyebilirsiniz.

Filmin konusu

Kiyarüstemi'nin, bir düğün elbisesi için tartışan üç genç üzerine çektiği 1976 tarihli filmi. Bir kadın kız kardeşinin düğününde oğlunun giymesi için terziye bir takım elbise siparişi verir. Terzi çırağı aynı binada çalışan iki genç arkadaşıyla birlikte gece takım elbiseyi denemeye ve nasıl bir his olduğunu öğrenmeye karar verir. Ancak sabah işler karmaşık bir hale gelir ama takım elbiseyi yerine koymayı başarırlar.