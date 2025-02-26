Gülümseme ve ağlamanın iç içe geçtiği bir kadın hikayesi: "Sonsuz"

Rıza Cemali’nin yönetmenliğini yaptığı "Sonsuz", bu yılki İran Fecr Film Festivali'nin en dikkat çeken ve farklı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kırsal bölgelerde kadın kısırlığı gibi hassas ve nadiren ele alınan bir konuyu işleyen film, izleyicilerin ve eleştirmenlerin ilgisini çekmeyi başardı. Türkçe çekilen bu film, İran sinemasında yerel kültürlerin canlandırılması adına önemli bir adım olarak görülüyor.

"Sonsuz", Rıza Cemali'nin ilk uzun metrajlı sinema filmi, İran'ın Erdebil eyaletinde ve tamamen Türkçe olarak çekildi.

Komedi ve dram öğelerini bir araya getiren film, kısırlıkla ilgili yanlış inanışları eleştirirken, mizahi bir dille toplumsal gerçeklere ışık tutuyor. Filmin yapımcılığını Selman Abbasi üstlenirken, başrollerde Meryem Mümin, Hamdullah Selimi ve Behruz Allahverdi Zade yer alıyor.

İran sinema ve televizyon dünyasında tanınan bir isim olan Meryem Mümin, bu filmde Azerice performans sergileyerek farklı bir deneyim sunuyor.

Bu rapor kapsamında, filmin konusu, önemi ve kazandığı başarılar detaylı olarak ele alınacaktır.

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"Sonsuz" filminin konusu

Film, 20 yıldır hiçbir çocuğun doğmadığı bir köyde geçmektedir. Köydeki erkekler, bu durumu kadınların kısırlığına bağlayarak kadınları suçlamaktadır. Ancak, yıllar önce köyde kadın kısırlığıyla ilgili bir belgesel çeken yaşlı yönetmen Kazım, gerçeklerin farklı olduğunu keşfeder.

Kazım'ın çektiği ilk belgesel, kadınlar tarafından toplum baskısından korktukları için çalınarak yok edilmiştir. Ancak, 20 yıl sonra Kazım, asıl sorunun erkeklerden kaynaklandığını anlar ve gerçekleri ortaya çıkarmak için yeni bir belgesel çekmeye karar verir. Fakat bu süreçte, geleneksel inanışlar ve toplumsal baskılar karşısında büyük engellerle karşılaşır.

Film, mizah ile toplumsal eleştiriyi harmanlayarak, geleneksel inanışların ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin eleştirisini sunmaktadır.

Filmin müziği

Film müziği bestecisi ve müzik araştırmacısı Ali Mağazayi, “Sonsuz” filmi için yaptığı müzikle ilgili olarak, Azerbaycan müziğinin sinema için büyük bir potansiyele sahip olduğunu, ancak sinemanın bu potansiyelden yeterince faydalanmadığını ifade etti.

Mağazayi, “Sonsuz” için müzik teklifini aldıktan önce, film yapımcılarıyla danışmanlık yaptığını ve filmi izledikten sonra Azerbaycan’ın geleneksel aşk müziği tarzını kullanarak müzik bestelemeye karar verdiğini belirtti. Filmin öyküsüne uygun olarak sade bir melodiyle, gopuz ve balaban gibi Azerbaycan çalgılarıyla müzik yaptı.

Başarılar ve uluslararası ilgi

"Sonsuz" filmi, iç ve dış festivallerde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Film, Brezilya'nın São Paulo Uluslararası Film Festivali'nin 47. edisyonunda ve Chicago Indie Film Festivali'nde gösterilmiştir ve her iki festivalde de olumlu tepkiler almıştır.

Filmin uluslararası alandaki başarısı, hem hikayesinin çekiciliğini, hem de yapım kalitesini ve evrensel mesajını gözler önüne sermektedir.

Bu başarı, filmin sadece yerel değil, aynı zamanda global bir etki yaratma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.