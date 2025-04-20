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20 Nis 2025 07:00

Hayat tadında İran sinemasi 4:

"Ziba, bana seslen": Bir babanın sevgisi, bir günün hikayesi

"Ziba, bana seslen": Bir babanın sevgisi, bir günün hikayesi

Ferhad Hasanzadeh’in romanından uyarlanan film, Fecr Film Festivali’nde Kristal Simurg ile ödüllendirildi. Resul Sadramili’nin yönetmenliğini üstlendiği yapım, Tahran sokaklarında geçen tek bir günde kalplere dokunuyor.

"Ziba, bana seslen" filminin senaryosu, Ferhad Hasanzade’nin aynı adlı romanından esinlenerek Areş Sadık Beygi, Milat Sadramili ve Muhammadrıza Sadramili tarafından kaleme alınmıştır.

Bu film, Resul Sadramili’nin en yeni yapımıdır.

"Ziba, bana seslen": Bir babanın sevgisi, bir günün hikayesi

Film, zorla bir akıl hastanesine yatırılmış olan Hüsrev adlı bir adamın hikayesini anlatıyor. Yıllardır tek düşüncesi, küçük yaşta ondan ayrılan kızı Ziba’dır. Bugün, Ziba’nın 16. yaş günü ve Hüsrev bu özel günü kaçırmak istememektedir. Hastanede kapalı olmasına rağmen, her ne pahasına olursa olsun kızına ulaşmak için harekete geçer.

Hikaye, Tahran’ın Vali Asr Caddesi boyunca tek bir gün içinde geçmektedir ve Hüsrev'in Ziba’ya ulaşmak için verdiği mücadeleyi konu alır.

Film, bir ebeveynin çocuğuna duyduğu sevgi, özlem ve her şeye rağmen onunla bağ kurma çabası üzerine dokunaklı ve insani bir anlatım sunuyor. Hüsrev, birçok zorlukla karşılaşsa da, Ziba’ya ulaşma hedefinden vazgeçmez.

Oyuncular:

• Emin Hayai – Hüsrev

• Juliet Rızai – Ziba

"Ziba, bana seslen": Bir babanın sevgisi, bir günün hikayesi

• Mihran Gafuriyan

"Ziba, bana seslen": Bir babanın sevgisi, bir günün hikayesi

• Sitare Pesyani

"Ziba, bana seslen": Bir babanın sevgisi, bir günün hikayesi

"Ziba, bana seslen" kitabının hikayesi

Ferhad Hassanzadeh’in kaleme aldığı bu roman, devlet koruması altındaki bir yurtta yaşayan 15 yaşındaki bir kız çocuğu olan Ziba’nın hikayesini anlatıyor.

"Ziba, bana seslen": Bir babanın sevgisi, bir günün hikayesi

Annesi bağımlıdır ve yeniden evlenmiştir; babası ise psikolojik rahatsızlığı nedeniyle bir akıl hastanesine yatırılmıştır. Ziba, doğum gününde babasının hastaneden kaçmasına yardım eder.

Fecr Film Festivali’ne katılım

"Ziba, bana seslen" filmi, İran’ın önemli çocuk ve gençlik kurumu Kanoon, Farabi Sinema Vakfı, Hibfilm şirketi ve Milad Film’in ortak yapımıdır. Bu uluslararası işbirliği, edebiyat uyarlamalarının ve gençlik sinemasının önemini vurguluyor.

Söz konusu film 43. Uluslararası Fecr Film Festivali'nde Kristal Simurg Ödülün'ü kazandı. 

News ID 1925987

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