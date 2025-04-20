"Ziba, bana seslen": Bir babanın sevgisi, bir günün hikayesi

"Ziba, bana seslen" filminin senaryosu, Ferhad Hasanzade’nin aynı adlı romanından esinlenerek Areş Sadık Beygi, Milat Sadramili ve Muhammadrıza Sadramili tarafından kaleme alınmıştır.

Bu film, Resul Sadramili’nin en yeni yapımıdır.

Film, zorla bir akıl hastanesine yatırılmış olan Hüsrev adlı bir adamın hikayesini anlatıyor. Yıllardır tek düşüncesi, küçük yaşta ondan ayrılan kızı Ziba’dır. Bugün, Ziba’nın 16. yaş günü ve Hüsrev bu özel günü kaçırmak istememektedir. Hastanede kapalı olmasına rağmen, her ne pahasına olursa olsun kızına ulaşmak için harekete geçer.

Hikaye, Tahran’ın Vali Asr Caddesi boyunca tek bir gün içinde geçmektedir ve Hüsrev'in Ziba’ya ulaşmak için verdiği mücadeleyi konu alır.

Film, bir ebeveynin çocuğuna duyduğu sevgi, özlem ve her şeye rağmen onunla bağ kurma çabası üzerine dokunaklı ve insani bir anlatım sunuyor. Hüsrev, birçok zorlukla karşılaşsa da, Ziba’ya ulaşma hedefinden vazgeçmez.

Oyuncular:

• Emin Hayai – Hüsrev

• Juliet Rızai – Ziba

• Mihran Gafuriyan

• Sitare Pesyani

"Ziba, bana seslen" kitabının hikayesi

Ferhad Hassanzadeh’in kaleme aldığı bu roman, devlet koruması altındaki bir yurtta yaşayan 15 yaşındaki bir kız çocuğu olan Ziba’nın hikayesini anlatıyor.

Annesi bağımlıdır ve yeniden evlenmiştir; babası ise psikolojik rahatsızlığı nedeniyle bir akıl hastanesine yatırılmıştır. Ziba, doğum gününde babasının hastaneden kaçmasına yardım eder.

Fecr Film Festivali’ne katılım

"Ziba, bana seslen" filmi, İran’ın önemli çocuk ve gençlik kurumu Kanoon, Farabi Sinema Vakfı, Hibfilm şirketi ve Milad Film’in ortak yapımıdır. Bu uluslararası işbirliği, edebiyat uyarlamalarının ve gençlik sinemasının önemini vurguluyor.

Söz konusu film 43. Uluslararası Fecr Film Festivali'nde Kristal Simurg Ödülün'ü kazandı.