Bireysel dramla örülen bir suç anlatısı: 'Metre altı buçuk'

“Metre altı buçuk”, sıradan bir suç filmi değil. Yönetmen Said Rustai, film boyunca İran toplumundaki yapısal adaletsizliklere, hapishane sisteminin tıkanıklığına ve bağımlılığın yarattığı insani trajedilere ışık tutuyor.

Filmde kullanılan gerçekçi dil, sert mizansenler ve karakterlerin derinlemesine işlenişi, seyirciyi doğrudan hikayenin içine çekiyor. Özellikle Nevit Muhammedzade’nin performansı, Nasır karakterinin hem zalim hem de trajik taraflarını izleyiciye büyük bir ustalıkla hissettiriyor.

Film özeti:

“Metre altı buçuk” , İran’daki uyuşturucu kaçakçılığı sorununu ve bu sorunun toplumsal yansımalarını sert bir şekilde ele alan bir suç dramasıdır. Film, polis memuru Semed’in hikayesini anlatır. Semed, ülkedeki en büyük metamfetamin baronu olan Nasır Khakzad’ı yakalamak için yoğun bir operasyon yürütmektedir. Ancak bu süreç, sadece bir suçlunun peşine düşmekten çok daha karmaşık hale gelir; adalet, sistemin çarpıklığı ve insanlık arasında sıkışıp kalan karakterlerin dramına tanıklık ederiz.

Oyuncular:

• Peyman Maadi (Semed Mecidi rolünde): Kararlı ve vicdanlı bir polis memuru.

• Nevit Muhammedzade (Nasır Khakzad rolünde): Uyuşturucu baronu, etkileyici ve çok boyutlu bir karakter sunuyor.

• Perinaz İzedyar, Human Kiyai ve Ferhad Aslani gibi isimler de filmde dikkat çeken performanslar sergiliyor.

Ödüller ve başarılar:

Film, 2019 yılında düzenlenen İran’ın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Fecr Film Festivali’nde büyük başarı kazandı.

• En iyi yönetmen (Said Rustai)

• En iyi erkek oyuncu (Nevit Muhammedzade aday gösterildi)

• En iyi senaryo ödüllerine layık görüldü.

Ayrıca film, yurt dışında da festivallerde gösterildi ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.

Öne çıkan temalar:

• Adalet sisteminin işleyişi

• Uyuşturucu ticaretinin toplum üzerindeki etkileri

• Bireysel sorumluluk ve çaresizlik

• İnsan doğasının karanlık yönleri

Film, hem tempolu aksiyon sahneleri hem de düşündürücü diyaloglarıyla izleyiciyi sıkmadan güçlü bir sosyal eleştiri sunuyor.

Sonuç:

“Metre altı buçuk”, İran sinemasının yetenekli yönetmenlerinden biri olan Said Rustai’nin imzasını taşıyan, izleyiciyi hem düşündüren hem de sarsan etkileyici bir yapım.

Uyuşturucu sorununu sadece bireysel bir trajedi olarak değil, tüm bir toplumun sorunu olarak ele alması, filmi evrensel bir düzleme taşıyor.

Gerçekçi anlatımı ve güçlü oyunculukları ile sadece İran’da değil, uluslararası alanda da dikkat çeken bir eser.