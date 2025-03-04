https://tr.mehrnews.com/news/1924970/ 4 Mar 2025 13:20 News ID 1924970 Ekonomi Ekonomi 4 Mar 2025 13:20 İran'da Dolar bugün hangi seviyede? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları, 91 bin 350 tümen seviyesinden işlem görüyor. News ID 1924970 کپی شد İlgili haberler İran'da bugün Dolar ve TL kuru ne seviyede? İran'da bugün Dolar ve TL ne durumda? İran'da Dolar ve TL kaçtan işlem görüyor? Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru dolar fiyati İran
yorumunuz