  1. Ekonomi
4 Mar 2025 13:20

İran'da Dolar bugün hangi seviyede?

İran'da Dolar bugün hangi seviyede?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları, 91 bin 350 tümen seviyesinden işlem görüyor.

News ID 1924970

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