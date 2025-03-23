İsrail saldırıları: Gazze’de çocuklar dahil en az 22 Filistinli şehit oldu

İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 22 Filistinli şehit düştü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin farklı yerlerine düzenlediği 3 hava saldırısında 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze şehrinin Et-Tuffah ve Ez-Zeytun mahallelerinin doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ise 13 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda bir çocuk şehit düştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki El-Fehhari bölgesinde bir evi bombalaması sonucu Liliyan Cihad Ebu Dekka adlı çocuğun şehit düştüğü, bazı kişilerin yaralandığı belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin Han Yunus'un doğusundaki Gazze Avrupa Hastanesi civarını bombalaması sonucu ise çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'de on binlerce kişi Netanyahu rejimini protesto etti

Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde on binlerce kişi rejimi protesto etti.

Gösterilerin odağındaki başkent Tel Aviv'de Begin Caddesi, Habima Meydanı'nda on binlerce protestocu meydanı ve sokakları doldurdu.

Gazze'den serbest bırakılan esirlerden Doron Steinbrecher, alanda yaptığı konuşmada, İsrail hükümetine, "Savaşmaya geri dönmenin sorun olmadığını düşünenlere kızgınım. Bizi neden dinlemediniz?" diye seslendi.

Gazze'de ölen esirlerden Guy Illouz'un babası Michel Illouz ise Netanyahu'nun "esir yakınlarına savaş açtığını" belirterek, rejime karşı sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan ise Tel Aviv'in Habima Meydanı'ndaki gösteride, muhalefetteki parti liderlerine birleşme çağrısı yaptı. Tek bir "demokratik cephe" kurmanın zamanının geldiğini dile getiren Golan, ülke genelinde ekonominin durdurulması ve genel grev yapılması çağrısında bulundu.

Tel Aviv'deki polis bariyerini aşan göstericiler, kentin ana arterlerinden Ayalon Otoyolu'nu tek yönlü trafiğe kapattı. Siyonist polisi göstericileri güç kullanarak yoldan çıkardı.

Göstericiler, kentin ana caddelerinde yürüyüşlerine devam ederken, bir grup protestocu "Netanyahu, Gazze'deki esirleri toprağa gömdün" yazılı pankart taşıdı.

Batı Kudüs'te toplanan protestocular ise Netanyahu'nun evine doğru yürüdü. Barikatları aşmayı başaran bazı göstericileri İsrail polisi gözaltına aldı.

Kaynak: T24