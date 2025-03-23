Savcılıktan İmamoğlu’na tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, "terör örgütüne yardım" ve "yolsuzluk" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasını talep etti. İmamoğlu ile birlikte, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Vakfı Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın da "silahlı terör örgütüne yardım etme" iddiasıyla tutuklanması talep edildi. Cumartesi günü adliyeye çıkarılan İmamoğlu'nun ifade işlerimleri 12 saatten fazla sürdü.

İBB'ye yönelik soruşturmasında adliyeye çıkarılan diğer 89 kişiden 5 şüpheli de 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'kişisel verileri ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, 84 şüpheli ise 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Terör savcılarının tutuklama sevk yazısında, İBB ve ilçelerdeki 18 belediye meclis üyesinin PKK ile bağlantılı oldukları, Kent Uzlaşısı kavramı adı altında İmamoğlu’nun desteklenmesi için bu kişilerin seçime kısa süre kala CHP’ye üye kaydı yaptırdıkları ifade edildi. Bu isimlerden birinin PKK’nın Kandil kampına giderek, silahlı terör örgütü üyesi olan kızıyla fotoğraf çektirdiğinin anlatıldığı sevk yazısında, 2014 tarihli bu fotoğraflara da yer verildi.

Sevk yazısında, İmamoğlu’nun, Azad Barış adlı firari durumdaki örgütün alan sorumlusuyla irtibatı bulunduğu da öne sürüldü. İmamoğlu’nun, “İlçe seçim kurulu ve YSK neden bu isimlere onay verdi?” şeklindeki savunmasıyla ilgili değerlendirme yapılmayan sevk yazısında, “Belediye başkanı seçilmek için Kent Uzlaşısı’na iştirak ettiği ve böylece örgüte yardım suçunu işlediği” öne sürüldü. Savcıların yolsuzluk suçları nedeniyle hazırladığı tutuklamaya sevk yazısında da İmamoğlu için “örgüt lideri” tanımı yapıldı.

Savcılar, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” suçundan tutuklanmasını talep ettikleri İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde örgütün temellerini attığını öne sürdü.

19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, 22 Mart günü saat 19.00'da savcılık ifadesi için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Saat 21.50'de "terör" ve "yolsuzluk" iddialarına ilişkin olarak başlayan iki savcılık ifadesi yaklaşık 1,5 saat saat sürdü ve saat 23.20'de sona erdi.

Savcılık, 23 Mart'a dönülen gece, sabaha karşı saat 03.15'te İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk etti.

Hakimlik sorgusu, tutuklama talepli sevk saatinden 2 saat 25 dakika sonra saat 05.40'ta başladı ve tam 2 saat sürerek saat 07.40'ta tamamlandı.

Kaynak: T24