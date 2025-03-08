Erakçi ve Fidan'dan Cidde'de önemli görüşme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na katılmak üzere Suudi Arabistan’ın Cidde kentine yaptığı ziyaret kapsamında, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran Dışişleri Bakanı, özellikle Batı Asya bölgesinde İslam dünyasının karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele etmek için İslam ülkeleri arasında daha fazla işbirliği ve koordinasyonun gerekliliğine vurgu yaparak, Gazze halkının zorla göç ettirilmesi veya Batı Şeria’nın işgalci varlığa ilhak edilmesi yoluyla Filistin’in sömürgeci bir planla yok edilmesine karşı İslam dünyasının kararlı ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Erakçi, Suriye’de meydana gelen tehlikeli gelişmelere de değinerek, yeni Suriye yönetiminin tüm halk gruplarının güvenliği ve haklarını koruma sorumluluğunu hatırlattı.

Erakçi, Suriye’de güvensizlik ve istikrarsızlığın yalnızca Siyonist rejimin çıkarına olduğunu ve terörist ile aşırıcı unsurların bundan faydalanacağını vurguladı.

İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin istisnai ve iki büyük Müslüman ve komşu milletin karşılıklı çıkarlarına dayalı olduğunu ifade eden Erakçi, bu ilişkilerin korunması ve güçlendirilmesinin her iki ülke yetkililerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, İslam ülkelerinin Filistin halkının meşru haklarını savunma ve işgalden kurtulma konusundaki ortak kaygılarına işaret ederek, Türkiye’nin bu alandaki kararlılığını vurguladı.

Hakan Fidan ayrıca, Türkiye-İran ilişkilerinin önemine dikkat çekerek, iki ülke liderlerinin farklı alanlarda ilişkileri koruma ve geliştirme konusundaki iradesine vurgu yaptı.