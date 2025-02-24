Fidan: Ukrayna görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın çözüm bulasını hep desteklediklerini aktaran Fidan, "Rusya-Ukrayna savaşı son bulmalı.Savaşa çözüm bulunmasını hep destekledik. Her iki komşumuzun da barış içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı son bulmalı. Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız.'' dedi.

"Gazze'de tehcir planı kabul edilemez"

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki gösteren Fidan, ''Filistinlileri zorla topraklarından gönderilmesi kabul edilemez. Bölge ülkeleri de aynı şekilde düşünmelidir. Rusya'nın da bizimle aynı fikirde olması olumlu bir gelişmedir.'' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye hakkında Hakan Fidan, ''Terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanması söz konusu dahi olamaz. Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz.'' diye konuştu.