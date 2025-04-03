Tebriz kenti kritik maça hazır; Traktör Sazi taraftarlarına özel hediye!

Sezonun ikinci yarısının en önemli maçlarından biri yarın Tebriz'deki Yadigar İmam Stadyumu'nda oynanacak.
Şampiyonluğa hazırlanan Traktör Sazi takımı, Tahran'ın İstiklal'ı konuk edecek. Maç İran saati ile 18,15'te başlıyor.
Traktör, kalan 6 maçı kazanması halinde Premier Lig'in 24. sezonunun şampiyonu olacak.
Tebriz Belediyesi'nden maç seyircilerine sürpriz!
Yarın maç seyircilerini sürpriz bekliyor. Maçın sonunda Tebriz Belediyesi tarafından çekilişle 30 bisiklet hediye edilecek.
Tebriz kentini futbol sahnesinde temsil eden Traktör Sazi takımını Hırvat teknik adam Dragan Skocic yönetiyor.
1968 doğumlu Skocic daha önce İran Milli Futbol Takımı ile Sanat Naft ekibini çalıştırmıştı.
yorumunuz