Ankara-Tel Aviv doğrudan görüşüyor

Middle East Eye’a göre, Türkiye ile Siyonist rejim arasında Suriye’deki askeri koordinasyonu sağlamak amacıyla doğrudan görüşmeler yapılıyor.

Taraflar, bölgede olası çatışmaları önlemek için sürekli bir askeri iletişim kanalı kurmayı hedefliyor.

Haberde, Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu’nun yetkililere, Suriye’deki bazı askeri üslerde Türkiye’nin kontrolü ele geçirmesinden önce harekete geçmeleri gerektiğini söylediği aktarıldı.

Siyonist rejimin T4 üssüne yönelik son hava saldırılarının ardından, Tel Aviv’in Ankara’ya daha ılımlı mesajlar iletmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Öte yandan, Türkiye’nin bu üste İHA konuşlandırmayı ve geçici olarak S-400 hava savunma sistemini yerleştirmeyi planladığı da iddia edildi.

Daha önce bazı uzmanlar, Suriye’de Türkiye ile Siyonist rejim arasında doğrudan çatışma ihtimaline dikkat çekmişti.