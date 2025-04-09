İran’da okuyan Yemenli genç, İsrail’in saldırısında şehit düştü

Tahran’daki Amir Kabir Üniversitesi’nde eğitim gören Yemenli bilgisayar mühendisliği öğrencisi Celal Salih es-Sehil, İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği son saldırıda ailesiyle birlikte hayatını kaybetti.

Amir Kabir Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, öğrencilerinden Celal Salih es-Sehili’nin, Siyonist rejimin sivil yerleşim alanlarını hedef aldığı saldırıda şehit düştüğü bildirildi. Üniversite, saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Açıklamada, İsrail’in bu saldırıları Batılı müttefiklerinin, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğiyle gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Bu olay nedeniyle bilim camiasına başsağlığı dileyen üniversite yönetimi şehit olan öğrenci ve kıymetli ailesi için Allah’tan rahmet ve yüce dereceler temenni etti.