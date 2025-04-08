İsrailli gazeteci: Trump Netanyahu’yu Zelenskiy’den daha fazla aşağıladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’daki görüşmesi, hem içerik hem de üslup açısından uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

İsrailli gazeteci Anshel Pfeffer, The Economist’teki değerlendirmesinde bu görüşmeyi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e yönelik aşağılayıcı tutumla kıyasladı ve “Bu, belki de daha da küçük düşürücüydü” ifadelerini kullandı.

Pfeffer’e göre Trump, İsrail’e bir müttefik gibi değil, adeta Amerika’nın 51. eyaletiymiş gibi davranıyor. “Netanyahu sadece başını sallayarak Trump’ın söylediklerini onayladı, bu da bir lider için en ağır aşağılanmadır” diyen gazeteci, Netanyahu’nun kamuoyu önünde İran’la olası bir anlaşmayı desteklemek zorunda bırakıldığını yazdı.

Trump’ın, Erdoğan’a olan sevgisini dile getirmesi de görüşmede dikkat çeken bir diğer unsur oldu. Pfeffer, “Trump’ın dostum dediği Erdoğan, Suriye üzerinde kontrol sahibi; Netanyahu ise itiraz bile edemedi” yorumunu yaptı.

Siyonist bir yetkiliye dayandırılan açıklamasında, Pfeffer şu ifadeye de yer verdi: “Netanyahu, Siyonist rejimin dış politikasını tamamen Trump’a teslim etmiş durumda; bugün Siyonist rejimin dış politikası, Trump ne derse odur.”

Öte yandan El Cezire muhabiri Ali Haşim de X platformundaki paylaşımında, Trump’ın “Cumartesi günü İran’la müzakerelere başlayacağız” açıklamasının açık bir mesaj içerdiğini vurguladı: “Kafana göre iş yapma, Netanyahu!”