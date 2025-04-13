Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile İran-ABD görüşmelerini ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Tahran ile Washington arasında Umman'ın ev sahipliğinde yürütülen dolaylı müzakereleri, Gazze'deki durumu ve bölgesel gelişmeleri telefonda görüştü.

Erakçi, Mısır'a destekleyici tutumundan dolayı teşekkür ederken, Mısırlı mevkidaşına Umman'daki dolaylı görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de ülkesinin Umman'daki görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren resmi açıklamasına atıfta bulunarak, bu görüşmelerin arzu edilen sonuca ulaşmasını umduğunu söyledi.

İran ve Katar dışişleri bakanları telefonda görüştü

Abbas Irakçi'nin Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile de telefonda görüştüğü açıklandı.