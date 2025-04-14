Bakan Erakçi Rusya'ya gidecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin hafta sonu Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada bu seyahatin daha önceden planlanmış bir program çerçevesinde gerçekleşeceğini vurguladı.

Bekayi, ziyaret kapsamında Maskat'ta gerçekleşen son gelişmelerin ve ikili ile bölgesel meselelerin Rus yetkililerle detaylı şekilde ele alınacağını ifade etti.