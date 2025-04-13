İran-ABD görüşmelerinin detayları: Avrupa'da ikinci tur

CNN muhabiri Kylie Atwood, dün Umman'da gerçekleşen İran ve ABD arasındaki ilk tur müzakerelere değinerek, bu dolaylı görüşmelerin yapıldığı mekanla ilgili bazı detayları ve ikinci turun Umman dışında bir ülkede yapılma ihtimalini aktardı.

CNN'in bilgili bir kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD'nin özel temsilcisi Steve Wittkopf ile İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasındaki görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi'nin "Beyt el-Hail" olarak bilinen evinde gerçekleşti.

Bu malikane, Maskat havalimanına 10 dakikadan daha kısa bir mesafede bulunuyor ve Batılı ülkeler ile Ortadoğu’dan üst düzey yetkililerin buluşmaları için çekici bir mekan olarak biliniyor.

Malikanenin gösterişli giriş koridorunun her iki tarafında da kabul salonları yer alıyor. CNN'in yazdığına göre, sağ taraftaki kabul salonları Batı tarzında düzenlenmiş ve Wittkaf ile ekibi burada konuşlandırılmış. Sol tarafta ise Doğu tarzı mimariye sahip bir salon bulunuyor ve Erakçi ile İran heyeti burada yer almış.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Toplamda 13 kişi müzakerelere katıldı; beş Amerikalı, beş İranlı ve üç Ummanlı. Ummanlı ev sahibi, tarafların mesajlarını İngilizce olarak koridorun iki tarafına iletti."

Bu kaynağa göre, görüşmelerin sona ermesinin ardından iki heyet, çıkış sırasında mermer koridorda birkaç dakika kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Kaynak, Beyaz Saray'ın görüşmelere katılan yetkililerinin resmi açıklamasına dayanarak, Trump yönetiminin müzakerelerde hızlı ilerleme istediğini ve Wittkof'un, teknik detaylara çok fazla girmeden (ki bu müzakereleri yavaşlatabilir) siyasi bir karar alarak anlaşmaya yeşil ışık yakma niyetinde olduğunu vurguladı.

Ayrıca CNN kaynağına göre, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta devam etmesi planlanıyor ve muhtemelen bir Avrupa ülkesinde yapılacak.

Erakçi, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Amerikalı müzakere heyetiyle dolaylı ilk tur görüşmelerin yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Umman Dışişleri Bakanı'nın çabalarıyla yaklaşık iki buçuk saat süren dolaylı görüşmeler gerçekleştirdik. İki heyet arasında gidip gelmeler oldu ve bu yaklaşık 4 kez tekrarlandı. İlk oturum yapıcı bir toplantıydı ve sakin, saygılı bir ortamda gerçekleşti. Önümüzdeki cumartesi ikinci tur yapılacak. Uygunsuz bir dil kullanılmadı ve taraflar, her iki tarafın da kabul edebileceği ve eşit bir zeminde varılacak bir anlaşmaya ulaşmak için bu görüşmeleri sürdürme taahhüdünü gösterdi.

Daha önce NBC News muhabiri "Vaughn Hillyard", Steve Wittkof'un sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşıma atıfta bulunarak, Tahran ve Washington temsilcilerinin Umman'daki dolaylı görüşmeleri hakkında "çok olumlu ve yapıcı bir diyalog gerçekleştirdik" ifadesini kullandığını yazdı. Trump'ın özel temsilcisinin aktardığına göre, İran'la müzakereler 19 Nisan'da devam edecek. Beyaz Saray da İran'la yapılan görüşmeleri "çok olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirdi.