Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada ve tribünlerde Mourinho’ya öfkeli. Yüksek maaşına ve yaz transfer döneminde yapılan Talisca, Skriniar, En-Nesyri gibi flaş hamlelere rağmen takımın beklenen oyunu sergileyememesi, sabırları taşırdı. Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla rekor kıran, deplasmanda 51 puan toplayan ve Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Fenerbahçe’nin bu yılki formsuzluğu, taraftarları “Kartal’ı geri getirin!” sloganlarına itti. Özellikle Trabzonspor’a 4-1’lik galibiyet sonrası umutlanan camia, Galatasaray yenilgisiyle yeniden karıştı.

Kulislerde İsmail Kartal bombası

İddialara göre, yönetim şampiyonluk kaçarsa Mourinho ile yolları ayırmayı planlıyor. Portekizli hocayla karşılıklı fesih masaya yatırılırken, gözler şu an İran’ın Persepolis takımını çalıştıran İsmail Kartal’a çevrildi.

Yakın çevresine “Türkiye’de sadece Fenerbahçe’yi çalıştırırım” dediği konuşulan Kartal’ın, sarı-lacivertli yuvaya dönmeye sıcak baktığı söyleniyor. Yönetim, olası bir krizde taraftarın öfkesini dindirmek için Kartal’ı koz olarak kullanmayı düşünüyor. Ancak Fenerbahçe şampiyonluğu kaparsa, Mourinho’nun koltuğu sağlamlaşabilir ve tüm planlar altüst olabilir!