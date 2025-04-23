  1. Spor
23 Nis 2025 09:40

Irak Spor Bakanı Tahran’da

Irak Spor Bakanı Tahran’da

Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Muhammed Hüseyin Kasım El-Müberga, İran Spor Bakanı Ahmed Dünyamali’nin daveti üzerine Tahran’ı ziyaret etti.

Irak Spor Bakanı Tahran’da, İran Spor Bakanı’nın Gençlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Alireza Rahimi tarafından karşılandı.

Alireza Rahimi, El-Müberga ile yaptığı görüşmede, 14. hükümet döneminde gençlik alanında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bir rapor sundu.

Irak Gençlik ve Spor Bakanı El-Müberga ise, İranlı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği bu ziyaretin, iki ülke arasında spor ve gençlik alanlarında daha fazla işbirliği ve etkileşime yol açmasını umduğunu dile getirdi.

El-Müberga, iki günlük İran ziyareti kapsamında İran Spor Bakanı ile ikili görüşmelerde bulunacak ve İran’daki bazı spor tesisleri ile altyapı projelerini yakından ziyaret edecek.

News ID 1926283

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