Irak Spor Bakanı Tahran’da, İran Spor Bakanı’nın Gençlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Alireza Rahimi tarafından karşılandı.

Alireza Rahimi, El-Müberga ile yaptığı görüşmede, 14. hükümet döneminde gençlik alanında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bir rapor sundu.

Irak Gençlik ve Spor Bakanı El-Müberga ise, İranlı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği bu ziyaretin, iki ülke arasında spor ve gençlik alanlarında daha fazla işbirliği ve etkileşime yol açmasını umduğunu dile getirdi.

El-Müberga, iki günlük İran ziyareti kapsamında İran Spor Bakanı ile ikili görüşmelerde bulunacak ve İran’daki bazı spor tesisleri ile altyapı projelerini yakından ziyaret edecek.