Ayetullah Hamanei’nin mesajından, barış yanlısı tutumuna; Papa Francis kimdir?

Bugün Vatikan, Katolik dünyasının lideri Papa Francis’in vefat ettiğini duyurdu. Papa, uzun süredir mücadele ettiği hastalığının ardından hayatını kaybetti. Vatikan’ın mali ve idari işlerden sorumlu kardinali Kevin Farrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Papa’nın hayatını kaybettiği yönündeki haberi doğruladı.

Papa Francis, 14 Şubat’tan bu yana bronşit teşhisiyle Roma'daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Son iki yılda birkaç kez hastaneye kaldırılmıştı ve bu hastaneye yatışlarının çoğu bronşit nedeniyle olmuştu.

Papa Francis’in vefatıyla birlikte dünya medyasının dikkati bir kez daha onun siyasi ve dini faaliyetlerine odaklandı.

Papa Francis’in hayatı

Jorge Mario Bergoglio, 17 Aralık 1936’da Arjantin’in Buenos Aires kentinde doğdu. Rahip olarak atanmasından 10 yıl sonra hızla yükseldi ve 1973 yılında Arjantin’de bölgesel üst düzey bir konuma getirildi.

Vatikan’daki liderliğini devraldıktan sonra Papa Francis, Kardinalleri resmi tören olmadan karşılaması, halkın arasına inmesi ve Papa’ya özel koltuğa oturmaması da dahil olmak üzere farklı bir yaklaşım sergilemeye çalıştı.

Gazze ve dünya savaşlarına karşı tutumu

Son yıllarda yaptığı konuşmalarla silahların bırakılması ve anlaşmazlıkların sona erdirilmesi gerektiği yönündeki çağrılarıyla tanınan Katoliklerin ruhani lideri, dünya genelindeki savaş ve gerginliklere değinerek "silahların susturulması" çağrısı yapmıştı.

Geçtiğimiz yıl, Gazze Şeridi’ndeki tehlikeli insani durum hakkında konuşan Papa, ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurgulamıştı. Haiti’den Mali’ye, Venezuela’dan Ortadoğu’ya kadar 18 ülkeyi konuşmalarında sık sık anmıştı.

Papa Francis’in son vasiyeti

Papa, dün Paskalya mesajında, dünyadaki silahlı çatışmaların sona erdirilmesi ve özellikle Gazze ile Ukrayna’da barışın sağlanmasının önemine dikkat çekerek, Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik saldırılarının ölüm, yıkım ve utanç verici bir insani felakete yol açtığını ifade etti.

“Düşüncelerim, özellikle Gazze’deki Hristiyanlar olmak üzere Gazze halkına yöneliyor. Bu bölgede devam eden şiddetli çatışmalar ölüm ve yıkıma neden olmaya devam ediyor.” Diyen Papa, son konuşmasında açlıktan yaşamını yitiren Gazze halkına yardım çağrısında bulundu.

Papa Francis 2023 yılında, Vatikan’daki diğer papaların aksine St. Petrus Bazilikası’nın altına değil, Roma’da bulunan Santa Maria Maggiore Kilisesi’ne toprağa verilmek istediğini açıklamıştı.

İslam Devrimi Lideri’nden Papa’nın tutumlarına teşekkür

2022 yılında Şii İlim Havzaları Müdürü Hüccetü'l-İslam Arafi, Papa Francis ile yaptığı görüşmede İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin mesajını Papa’ya iletti. Hüccetü'l-İslam Arafi, Papa ile görüşmesinde, "Devrim Lideri, seyahatimden haberdar olduktan sonra size selamlarını iletmemi istedi ve Latin Amerika ile olan ilişkinizi övdü ve İslam ve Hristiyanlık arasındaki ilişkilerin yumuşatılması ve mazlumların savunulmasında benimsediğiniz bazı tutumları takdir etti. Sizin dünya mazlumlarını, özellikle Filistin ve Yemen halkını savunmaya devam etmenizi ve bu konularda net ve açık tutumlar sergilemenizi bekliyoruz. Devrim Lideri, Filistin halkının savunulması ve Filistin meselesinin çözümünün, tüm Filistin halkı ve bu topraklardaki farklı dinlere mensup kişiler arasında yapılacak bir seçimle şekillenecek bir yönetimle sağlanması gerektiğini vurguluyor" dedi.

Papa Francis ise bu mesaja cevaben Hüccetü'l-İslam Arafi’ye, "İran İslam Devrimi Lideri’ne ve İran’daki dini mercilere selamlarımı iletin; biz de İslam Devrimi Lideri’nin söylediklerine katılıyoruz" dedi.

Yeni Papa’nın Seçim Süreci:

Papa’nın vefatından sonra yeni Papa’nın seçilmesi süreci, “Konklav” (Conclave) olarak bilinir ve şu şekild yürütülür:

Yas ve hazırlık dönemi

Papa’nın vefatının ardından 9 günlük yas dönemi ilan edilir. Bu süre zarfında Papa’nın cenaze töreni düzenlenir (genellikle ölümden 4-6 gün sonra) ve Vatikan’da “Boş Taht” dönemi (Sede Vacante) başlar. Bu süre zarfında Vatikan’da hiçbir resmi karar alınamaz

Konklav toplantısı

Papa’nın vefatından yaklaşık 15-20 gün sonra, 80 yaş altındaki kardinaller Sistina Şapeli’nde kapalı kapılar ardında toplanır. Oy kullanma hakkına sahip kardinal sayısı genellikle 100 ila 120 arasındadır.

Oylama süreci

Kardinaller gizli oturumlarda oy kullanırlar. Her kardinal, tercih ettiği adayın ismini bir kağıda yazar. Yeni Papa'nın seçilmesi için oyların üçte ikisini alması gerekir. Günde 4 kez oylama yapılabilir. Her oylamanın ardından oy pusulaları yakılır:

Siyah duman: Oylamanın sonuçsuz kaldığını gösterir.

Beyaz duman: Yeni Papa’nın başarıyla seçildiğini gösterir.

Seçimin ardından, başkardinal (Dean of the College of Cardinals), seçilen adaya “Seçimi kabul ediyor musunuz?” diye sorar. Aday kabul ederse kendine bir isim seçer. Daha sonra, yeni Papa Aziz Petrus Meydanı’na bakan balkonda halka tanıtılır.

Bu süreç, Katolik Kilisesi’nin yüzyıllara dayanan geleneklerine dayanır ve yeni liderin meşruiyetle ve uzlaşıyla seçildiğinden emin olunmasını sağlar.