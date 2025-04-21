Erakçi’den Papa’nın vefatı için taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, Papa Francis’in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı.

Erakçi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İran halkı adına, bu kaybı yaşayan uluslararası topluma, özellikle de Papa Francis'in özel takipçilerine içten taziyelerimi sunuyorum.

Onun bilgeliği ve şefkati sayısız hayata dokundu ve milletler ve dinler arasında barışı ve birliği teşvik etti. Bu acıyı paylaşıyor ve derinden başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 88 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Şubat ayının başında rahatsızlanan Papa, 14 Şubat'ta zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.