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22 Nis 2025 13:33

Eski Siyonist büyükelçiden Tel Aviv'e "Papa'nın cenaze törenine katılmama" çağrısı

Eski Siyonist büyükelçiden Tel Aviv'e "Papa'nın cenaze törenine katılmama" çağrısı

Siyonist rejimin eski İtalya Büyükelçisi, Papa Francis’in Gazze savaşı konusundaki tutumları nedeniyle Tel Aviv’in cenaze törenine katılmaması gerektiğini söyledi.

El Cezire'ye göre, Siyonist rejimin eski İtalya Büyükelçisi Dror Eidar, Tel Aviv’in Katoliklerin lideri Papa Francis’in cenaze törenine katılmaması gerektiğini ifade etti.

Papa Francis’in Yahudi karşıtı olduğunu iddia eden Eidar, bu sözleri, Katoliklerin merhum liderinin Gazze savaşına karşı tutumuna tepki olarak dile getirdi.

Eidar ayrıca, Papa Francis’in Siyonist rejim lehine az sayıda olumlu ifadelerde bulunduğunu ve bu rejimi soykırımla suçladığını iddia etti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis dün 88 yaşında yaşamını yitirdi.

News ID 1926256

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