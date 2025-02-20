Papa Francis'e cenaze provası!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in uzun süredir hasta olduğu biliniyor. 88 yaşındaki Papa’nın cenaze töreni için uygulanması beklenen protokollerin provasının yapıldığı iddia edildi. Papanın iki akciğerinde de ileri düzeyde iltihaplanma tespit edildi ve zatürre teşhisi kondu.

Provalar başladı iddiası

Papa'nın sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle güvenliğinden sorumlu İsviçreli muhafızların cenazede uygulanacak olan protokolleri prova etmeye başladığı iddia edildi. Papa şu an İtalya'nın başkenti Roma'da bir hastanede tedavi görüyor. Bölgede sıkı bir sokağa çıkma yasağı uygulanırken sevenleri Papa için dua ediyor.

Papa’nın severleri duygularını şöyle anlattı: “Papa Francis'in başına gelenler bir mucize, çünkü göreve başladığında sağlığının zaten karmaşık olduğunu, yaşlı bir adam olduğunu biliyoruz ve benim için her gün bir mucize, bu daha fazla kanıt, Allah'ın bize çok yakın olduğuna dair bir mesaj daha ve onun bana ne söylemek istediğini görmeye çalışıyorum.”

“Ben doktor değilim, bir şey diyemem ama onun için en iyi dileklerde bulunuyorum, ki bu hem şu ana kadar yaptıkları ve umarım bundan sonra yapacakları için.”

Kaynak: Samimi Haber