Papa Francis hayatını kaybetti

Vatikan, Katolik Hristiyanların 88 yaşındaki ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, “Papa Francis, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Paskalya Bayramı’nda, 88 yaşındayken Vatikan’daki Casa Santa Marta’daki ikametgahında vefat etti” denildi.
Papa, 14 Şubat'ta bronşit teşhisiyle Roma'daki Gemelli hastanesine kaldırılmıştı. Ardından iki akciğerinde de zatürre tespit edildiği duyurulmuştu.
Francis, Papa XVI. Benedict'in istifasının ardından 13 Mart 2013'te 266. papa, ilk Cizvit papası ve Latin Amerikalı ilk papa olarak göreve gelmişti.
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