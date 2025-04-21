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21 Nis 2025 11:34

Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti.

Vatikan, Katolik Hristiyanların 88 yaşındaki ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, “Papa Francis, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Paskalya Bayramı’nda, 88 yaşındayken Vatikan’daki Casa Santa Marta’daki ikametgahında vefat etti” denildi.

Papa, 14 Şubat'ta bronşit teşhisiyle Roma'daki Gemelli hastanesine kaldırılmıştı. Ardından iki akciğerinde de zatürre tespit edildiği duyurulmuştu.

Francis, Papa XVI. Benedict'in istifasının ardından 13 Mart 2013'te 266. papa, ilk Cizvit papası ve Latin Amerikalı ilk papa olarak göreve gelmişti.

News ID 1926223

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